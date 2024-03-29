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T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2022/1459 Esas
KARAR NO : 2023/266
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2023 tarihli ilamı ile 1 YIL 3 AY HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mohammad ve Zeri1970 doğumlu,PARVANEH KARAGAH adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar / istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024
#ilangovtr Basın no ILN02011118