T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/786 Esas

KARAR NO : 2020/1019



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2020 tarihli ilamı ile 820 TL ADLİ PARA, 10 AY ERTELİ HAPİS cezası ile cezalandırılan Mansur ve Mune29/10/1998 doğumlu,MOHAMED MANSUR NOURI ELKUR adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.



Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 08.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN02011116