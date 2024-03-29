T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/477 Esas

KARAR NO : 2022/1332



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2022 tarihli ilamı ile 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Ebrahım oğlu, 10/06/1976 doğumlu, TURAN JOZVEZARGARABADI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.



Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 09.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN02011114