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T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 00:00

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T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO : 2023/325 Esas
KARAR NO : 2023/1314
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2023 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle, 54, 3/18, 3/10 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Gomaa Ibrahım ve Naime oğlu, 01/12/1980 doğumlu AMR GOMAA IBRAHIM AHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Dair verilen kararın tebligat kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 10.10.2023

#ilangovtr Basın no ILN01910077

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#ILN01910077#İlangovtr