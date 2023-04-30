T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2021 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 540 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Akbar ve Zehra oğlu, 15/07/1976 doğumlu,BAHADOR HALLAJ ve Reza ve Malihe kızı, 17/07/1981 doğumlu, SOMAYE KHALAJItüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair verilen kararın tebligat kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğincegazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 28.04.2023

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