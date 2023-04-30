T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/02/2022 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan . ve Nigora oğlu, 04/05/1997 doğumlu ALI MUKHAMMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair verilen kararın tebligat kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğincegazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde nezdinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 19.04.2023

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