T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

TAŞINIR KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2015/183908 ESAS

BORÇLU: AKDAŞ MISIR KURUTMA ÇIRÇIR TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİLİNEN SON ADRES : Şeyh Adil Cad. Gür Apt. Kat:1 No:2 Dulkadiroğlu Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

İLAN:



Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasında haczedilen ve kıymet takdiri yapılan 46.00.15 plakalı CASE markaPamuk Toplama Makinesinin bilirkişi tarafından değeri 1.900.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasından borçlu AKDAŞ MISIR KURUTMA ÇIRÇIR TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin bilinen tüm adreslerinde tebligat yapılamamış, ilgili kurumlardan adres araştırması yapılmış ve başkaca da adresi bulunamamış olduğundan yukarıda bildirilen taşınırın kıymet takdir raporunun ilanen yapılmasına karar verilmiş olup işbu belgeİcra İflas Kanunu ile Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca borçlu AKDAŞ MISIR KURUTMA ÇIRÇIR TARIM HAYVANCILIK TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne kıymet takdir raporunun tebliği mahiyetinde olup İcra İflas Kanunu ve 128/a maddesi uyarınca işbu kıymet takdir raporunun ilgili gazete ,internet haber sitesi ve Basın İlan Kurumu ilan portalında yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacak olup ; tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük yasal süreye ilaveten 15 (onbeş) toplam 22 (yirmi iki) gün içerisinde İİK 128/A gereği bilirkişi raporunun düzenlendiği icra müdürlüğünün bulunduğu Türkoğlu İcra Hukuk Mahkemesine itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi kıymet takdir raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve kıymet takdir raporunun kesinleşeceği tarafınıza İHTAR, TEBLİĞVE İLAN olunur.30/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02060359