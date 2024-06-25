T.C. GAZİANTEP 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/95 Esas

DAVACI : ERDAL ÖZOĞLU



DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ (ŞAHİNBEY TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ)

2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Mahkememizin 30/04/2024 tarihli oturumunun 1 nolu ara kararı gereği;



TMK'nın 713/4 ve 5. fıkraları gereğince dava konusu Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Durantaş Köyü/Mahallesinde kayıtlı 510, 512, 513 numaralı parsellerle çevrili taşınmazın bitişiğindeki, taşlık olarak gösterilen 33.000 metrekarelik tapulama harici bırakılan taşınmaz hakkında yapılan yargılama ile ilgili olarak söz konusu taşınmaz hakkında bir hak iddia edenlerin 3 aylık süre içerisinde Mahkememize müracaatı hususu ilan olunur. 03/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02050966