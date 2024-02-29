T.C.

GAZİANTEP

7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

21/02/2024

Sayı :2022/17 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen 16565089886'lu TC nolu Asiya Ertaşkın'ın sağ olup olmadığı hususunda bilgisi bulunanların mahkememize başvurması amacıyla ilanen tebliğe karar verilmiş olup;

Gaipliği istenen 16565089886'lu TC nolu Asiya Ertaşkın'ın kayıp olduğu tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü hususundabir haber alınamadığından sağ olduğu takdirde Asiya Ertaşkın' bizzatveya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993536