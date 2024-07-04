T.C. GAZİANTEP 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/443 Esas

Davaya konu Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi, Kapçağız Mah. 524 parsel ve batısında kalan 5135 m2taşınmazın davacı Mehmet KARAHAN adına tespiti ile tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Gaziantep 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/443 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK'nun 713. Sayılıkanunu gereğince ilan olunur.

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