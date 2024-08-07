T.C.

GAZİANTEP

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

03.08.2024

Sayı : E.80758343-2019/102-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

İLAN

Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesince 23/10/2023 tarih ve 2019/102 Esas 20223/463 Karar sayılı ilamı ile Sanık Nazım Özkan'ın müşteki Beyan BEBİ'ye yönelik "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Yağma" ve "Cinsel Saldırı" suçlarından dava açılmış Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına" verildiği,Gerekçeli kararın ve sanık Müdafinin itiraz dilekçesi, Saıd ve Mufide oğlu 14/04/1952 Halep doğumlu Halep/Suriye nüfusuna kayıtlı olan Şikayetçi Yusuf BEBİ'nin adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ve istinaf başvuru dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291.maddesi gereğince takip edilen 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile veya mahkeme kalemine sözlü beyanda bulunarak bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep 6.Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZyasa yolu açık olmak üzere; belirtilen şekilde ve sürede itiraz yoluna başvurulmaması halinde kararın sanık müdafi, müşteki vekilinin ve katılan kurum vekilinin başvurusu üzerine Gaziantep 6.Ağır Ceza Mahkemesine itirazincelemesi için gönderileceği tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02073209