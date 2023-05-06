T.C. GAZİANTEP 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Gaziantep 30. Asliye Ceza Mahkemesince sanık Orhan ve Hüsne oğlu, 14/10/1984 d.lu, 12572215690 T.C kimlik nolu ALİ AYMAZ hakkında KullanımlarıGereği Açıkta Bırakılmış Eşya hakkında Hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 15/11/2022 tarih, 2021/605 esas 2022/777 karar sayılı kararında sanık hakkında eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-e maddesi uyarınca 10 AY 24 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hapis cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 51/1.maddesi gereğince ERTELENMESİNE karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.

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