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T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 00:00

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İ L A N
T.C. GAZİANTEP 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/959 Esas

Kırgız Cumhuriyeti uyruklu Kalybek ve Baktygul 'den olma 29/09/1994 doğumlu Elvıra Kalybekova-99128590104 'nın05/05/2017 tarihinden beri kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar da sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığı nedenleriyle gaipliğine karar verilmesi talebiyle Mahkememize başvurulduğu anlaşılmakla; sağ olduğu takdirde Elvıra Kalybekova'nın veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları, başvuru bulunmadığı takdirde gaipliğe karar verilebileceği 1. kez ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01946340

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#Basın No ILN01946340#İlangovtr