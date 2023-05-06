T.C. GAZİANTEP 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

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Gaziantep 2. İcra Ceza Mahkemesince; Jumanazar ile Alya oğlu, Magdanly d.lu,sanık Ikramjan KARAYEV hakkında açılan çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçundan açılan davada; sanığın adresi belli olmadığından tebligat yapılamadığı anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Gaziantep 2. İcra Ceza Mahkemesinde 31/05/2023 gün ve saat 09.13'de CMK'nun 195 ve İİK'nun 349.maddelerine göre tebliğe rağmen yapılacak duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği tebliğ ve ihtar olunur maddesi gereğince duruşma yapılacağı, yapılacak olan duruşma gününde Gaziantep 2. İcra Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda hazır bulunmanız, bu amaçla sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmanın gelmeyen tarafın yokluğunda yapılacağı ve yokluğunda karar verileceği ihtar olunur.02/05/2023

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