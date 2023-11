İLAN

T.C. GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/75

DAVALI : MEHMET YILMAZ KALAAĞSI (TC: 21478091260)

Davacı SAĞLIK BAKANLIĞI ileDavalılar BEKİR SARAN, MEMET YILMAZ KALAAĞASI, MUSTAFA DOLGUN, SEFER ÜNAL DEMİR, BATI DİŞ PROTEZ SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ., MİLENYUM ÖZEL ÇOK AMAÇ.PROT.DİŞ SAN.TİC., ÖZEL ÇAĞRI MİLENYUM ÇOK AMAÇLI DİŞ PROTEZ LABA. TİC. LTD. ŞTİ., ÖZEL ÇAĞRI MİLENYUM LTD ŞTİ-YEKTA DİŞ PROT. LTD. ŞTİ. MUSTAFA DOLGUN ORTAKLIĞI, YEKTA DİŞ PROTEZ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce MEHMET YILMAZ KALAAĞASI adına yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı,yenilemetensip zaptı, bilirkişi raporu ve yeni duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/12/2023 günü saat: 09.50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz İHTAR OLUNUR, GELMEDİĞİNİZ veya GELİP DE DAVAYI TAKİP ETMEDİĞİNİZ takdirde dosyanın İŞLEMDEN KALDIRILACAĞI, diğer taraf yargılamaya devam etmek İSTERSE yokluğunuzda yapılan işlemlere İTİRAZ EDEMEYECEĞİNİZ İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

Dava dilekçesi 17/05/2018 tarihli tensip zaptı, 26/10/2022 tarihli yenileme tensip zaptı, bilirkişi raporu veduruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01931577