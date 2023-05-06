T.C. GAZİANTEP 02/05/2023 İCRA DAİRESİ

MÜFLİS : ŞEN ANADOLU MISIR ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 8030599561Vergi Nolu,

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi 3. Bölge 83313 Nolu Cadde No:22

Şehitkamil / GAZİANTEP

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 13/02/2020 tarihli, 2019/819 Esas sayılı ilamı ile müflis şirketin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 16:04 itibari ile açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. Müflis hakkında verilmiş olan iflas kararı Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2021/6252 esas, 2022/4169 karar ve 15/09/2022 tarihli Onama İlamı Üzerine 15/09/2022 tarihinde kesinleşmiştir.

Müflis hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeni ile; İcra ve İflas Kanunu'nun 237, 238 ve 239. Maddeleri gereğince müflis hakkındaki ikinci (2.) alacaklılar toplantısının 13/06/2023 Salı günü saat 14:00’de GAZİANTEP ADALET SARAYI EK HİZMET BİNASI 1. KAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İFLAS BÜROSU'nda yapılmasına karar verilmiştir.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklılardan yasanın 235. maddesine göre ilgili Ticaret Mahkemesine kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabileceklerdir. Toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu İcra ve İflas Kanunu'nun 237. ve devamı maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 02/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01824507