T.C. FİNİKE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan, EDİRNE ili, HAVSA ilçesi, TAPTIK mah/köy, 28 Cilt, 32 Aile sıra no, 27 sırada nüfusa kayıtlı, NURİ ve HATİCE oğlu/kızı, 09/04/1964 doğumlu38356211818 T.C Kimlik numaralı ŞAHİN ÖZAYDIN'a ait aitterekenin tasfiyesi davasının tensip ara kararı gereğince;

Müteveffa Şahin ÖZAYDIN ile kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01905299