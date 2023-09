İLAN

T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/200 Esas

DAVALILAR : - HAS BEY ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA NAKLİYAT EĞİTİM VE ÖĞRETİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporuna ilişkin TK 35 Maddesine göre davetiye çıkarılmış olup, adresinizde gösterilen binanın yıkılmış olduğun bildirilmiş olduğu, Kumluca Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı adresin aynı adres olması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda özetle; Davacı Finike Belediye Başkanlığı'nın davalı yüklenici şirketlerden, dava dışı işçiye yaptığı ödemenin tamamının 38.904,50 TL'nin 1.283,85 TL'sini davalı Basis Turizm San. Temz. Atık Değ. Hizm. Ltd. Şti.'nden,7.493,00 'TL/ sini davalı İl-Mak Beşeri Zirai Veteriner İlaç Mak. San. ve Tic, Ltd. Şti'nden,3.929,36 TE'sini davalı Hasbey Isıtma So. Sis. Temz. Hizm. Gıda Nakti. Eğt. Ve Öğr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.'nden, 3.637,57 TL'sini davalı Abayrak Temizlik Hizmet Organizasyon Ltd. Şti.- Turteks Turizm Giıda Eğt. Güven Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminden, 3.559,76 'TL'sini davalı Turteks Turizm Gıda Eğt. Güven Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. Yiğitler Tem. Emlak İnş. ve Petrol San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından,3.454,72 TL'sini davalı Emin Müteahhitlik Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. — İlhan Sosyal Hizmetler Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. - Zigana Temizlik Taah. Yemek. Yön. Dan. İş Ortaklığından,1.696,24 TL”'sini davalı Falez Bilgisayar Tem. Yem. Gı. İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti'nden,4.859,17 TL'sini davalı Ütopia Yemekçilik Otomotiv Gayrimenkul Kurumsal Personel Hizmet Alımı İşleri Sanayi ve Tic. A.Ş.' den, davacı Finike Belediye Başkanlığı davalışirketlerden yaptığı ödemenin yarısı olan 38.904,50 TL / 2 - 19.452,25 TL'nin 641,92 TL'sini davalı Basis Turizm San. Temz. Atık Değ. Hizm. Ltd. Şti.'nden, 3.746,50 TL/' sini davalı İl-Mak Beşeri Zirai Veteriner İlaç Mak. San, ve Tic. Ltd. Şti.'nden, 1.964,68 TL'sini davalı Hasbey Isıtma So. Sis. Temz. Hizm. Gıda Naki. Eğt. Ve Öğr. Tic. Ve San. Ltd. Şti.'nden, 1.818,79 TL”'sini davalı Abayrak Temizlik Hizmet Organizasyon Ltd. Şti.- Turteks Turizm Gıda Eğt. Güven Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminden, 1.779,88 TL'sini davalı - Turteks Turizm Gıda Eğt. Güven Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. -Yiğitler Tem. Emlak İmş. ve Petrol San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığından, 1.727,36 TL'sini davalı - Emin Müteahhitlik Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. — İlhan Sosyal Hizmetler Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. - Zigana Temizlik Taah. Yemek. Yön. Dan. Rek, İş Ortaklığından, 848,12 TL'sini davalı Falez Bilgisayar Tem. Yem. Gı. İnş. Turz. San. Tic, Ltd. Şti.' nden,2.429,58 TL'sini davalı Ütopia Yemekçilik Otomotiv Gayrimenkul Kurumsal Personel Hizmet Alımı İşleri Sanayi ve Tic. A.Ş.' den talep edilebileceği kanaatiyle rapor sunmuş olup;

-Sunulan rapora karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 281. maddesi gereğince İKİ hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01897090