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T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17/05/2024

Sayı : 2023/415 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Üvecik köyünde bulunan 1242 parsel sayılı taşınmazın hissedar maliklerinden Osman kızı Fatma ve Mustafa kızı Hanife'yi temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/303 Esas sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/12/2012 tarih ve 2012/222 Esas 2012/747 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2013711 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Osman kızı Fatma ve Mustafa kızı Hanife hissesine isabet eden 7.003,64 TL tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR43 0004 6005 7588 8000 0664 52 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007186 numaralı hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Üvecik köyünde bulunan 1242 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Osman kızı Fatma ve Mustafa kızı Hanife hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Osman kızı Fatma ve Mustafa kızı Hanife' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02050221