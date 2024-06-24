İ L A N

T.C. EZİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17/05/2024

Sayı : 2023/417 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



Davacı vekili; Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesinde bulunan 3989, 3990 ve 3991 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Hasan kızı Emine, İbrahim kızı Saadet ve İbrahim kızı Rukiye'yi temsilen Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/05/2013 tarih ve 2013/36 Esas ve 2013/207 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edildiğini, Ezine Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/06/2013 tarih ve 2012/658 Esas 2013/237 Karar sayılı kararı ile taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiğini ve Satış Memurluğunun 2013/17 satış dosyası ile taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini, Hasan kızı Emine, İbrahim kızı Saadet ve İbrahim kızı Rukiye hissesine isabet eden 34.973,03 TL tutarın 28/07/2016 tarihinden itibaren Akbank Ezine Şubesi'nin TR27 0004 6005 7588 8000 0664 49 IBAN numaralı vadeli hesabında ve 19/10/2022 tarihinden itibaren Halk Bankası Çanakkale Şubesinin AK007185 numaralı vadesiz hesabında yönetilmeye devam edildiğini, Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli beldesinde bulunan 3989, 3990 ve 3991 parsel sayılı taşınmazın hissedarları Hasan kızı Emine, İbrahim kızı Saadet ve İbrahim kızı Rukiye hakkında mahkeme tarafından verilen kayyımlık süresinin 10 yılı doldurduğundan, gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikaline karar verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen Hasan kızı Emine, İbrahim kızı Saadet ve İbrahim kızı Rukiye' nin gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02050217