T.C.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No,m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan taşınmazların satılması işi ihaleye konmuştur.

Ada

No Parsel

No M2’ si, cinsi Muhammen Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi ve Saati Şartname Bedeli İhale Usulü Ödeme Şekli

Peşin veya Taksitle 4180 1 Sultandere Mahallesi 4180 ada 1 parselde kayıtlı 200,00m² arsa 510.000,00-TL 15.300,00-TL 29.11.2023

15:00 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 1 no.lu işyeri (ofis) kat:1 – Net:124,94m² 5.100.000,00-TL+KDV 153.000,00-TL 29.11.202315:05 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 2 no.lu işyeri (ofis) kat:1-Net:137,45m² 5.300.000,00-TL+KDV 159.000,00-TL 29.11.202315:10 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 3 no.lu işyeri (ofis) kat:2-Net:124,94m² 5.200.000,00-TL+KDV 156.000,00-TL 29.11.2023 15:15 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 15 no.lu işyerikat:Zemin-Net:126,21m² 5.100.000,00-TL+KDV 153.000,00-TL 29.11.2023 15:20 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 13733 6 Kurtuluş Mahallesi 13733 ada 6 parselde kayıtlı 17 no.lu işyerikat:1. Bodrum-Net:112,54m² 3.350.000,00-TL+KDV 100.500,00-TL 29.11.2023 15:25 100,00-TL 2886 D.İ.K. 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Artırma Usulü Peşin Ödeme 23615 4 1/1000 ölçekliimar planlarında ticaret alanına isabet eden Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mah. 23615 ada, 4 parsel 15.000,00 m2arsa 118.200.000 ,00-TL 3.546.000,00-TL 29.11.2023

15:30 1.000,00-TL 2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.







Peşin veya

Taksitli Satış(En az %40 peşin olmak sureti ile kalan tutar aylık periyotlar halinde 5 eşit taksitleaylık %3 vade farkı uygulanarak ödenir.) 23615 5 1/1000 ölçekliimar planlarında ticaret alanına isabet eden Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mah. 23615 ada, 5 parsel 15.000,00 m2arsa 93.840.000,00-TL 2.815.200,00-TL 29.11.2023

15:35 1.000,00-TL 23615 6 1/1000 ölçekliimar planlarında ticaret alanına isabet eden Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mah. 23615 ada, 6 parsel 12.956,37 m2arsa 89.960.000,00-TL 2.698.800,00-TL 29.11.2023

15:40 1.000,00-TL



İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Meclis Salonunda yapılacaktır.



İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve 28.11.2023 tarihi mesai sonuna kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

23615 ada üzerindeki 4,5,6 parsel arsa satışı ihale dosyalarını en geç 29.11.2023 tarihi ve saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkalığı’na teslim etmeleri,

Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ve şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte ihale gün / saatinde usule uygun ihale dosyalarıyla ihale salonunda hazır bulunmaları. İLAN OLUNUR.



#ilangovtr Basın no ILN01928520