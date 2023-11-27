T.C. ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/8758

Alacaklı KWS Türk Tarım Ticaret A.Ş. Vekili Av. Oytun Süllü tarafından borçlu Toros Tarım Gıda Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi aleyhine ( v.no: 8560043988) Kahramanmaraş İcra Dairesinin 2017/34139 esas sayılı dosyasına cirantacı olarak ödenen 522.000,00 TL asıl alacağın takip tarihi olan 11/09/2023 tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine yönelik örnek 7 ilamsız takip açılmış olup; Borçlu şirkete tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamış, çıkartılan tebligatlarda ticaret sicil memurluğunda belirtilen adresin depremden kaynaklı ağır hasarlı ve boş olduğu belirtilmiş olup tebligat yapılamadığından dolayı ilanen tebliğine karar verilmiş olup;İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 22 gün içerisinde dairemize ait Türkiye Vakıflar Bankası TAO da bulunan TR 29 0001 5001 5800 7293 2853 75 nolu ıbana ödeyebileceği,borcun tamamına veya bir kısmına yine bu süre içerisinde itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.

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