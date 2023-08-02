Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/96 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, AKARBAŞI Mahalle/Köy, 24163 Ada, 24 Parsel, İKİNCİ KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKEN NİTELİKLİ

Adresi : Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Menekşe Apartmanı No:44/6Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 122,03 m2

Arsa Payı : 130/2880

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat konut alanına isabet etmektedir

Kıymeti : 2.020.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, AKARBAŞI Mahalle/Köy, 24163 Ada, 24 Parsel, Zemin asma kat 22 nolu bağımsız bölüm iş yeri nitelikli ...

Adresi : Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Menekşe Apartmanı No:44/B Odunpazarı/ ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 53,00 m2

Arsa Payı : 53/2880

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat mesken sahasına isabet etmektedir. Ticaret bölgesidir

Kıymeti : 1.625.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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