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Örnek No:55*
T.C.
ESKİŞEHİR
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/96 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/96 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, AKARBAŞI Mahalle/Köy, 24163 Ada, 24 Parsel, İKİNCİ KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM MESKEN NİTELİKLİ
Adresi : Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Menekşe Apartmanı No:44/6Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 122,03 m2
Arsa Payı : 130/2880
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat konut alanına isabet etmektedir
Kıymeti : 2.020.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:24
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:24
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Odunpazarı İlçe, AKARBAŞI Mahalle/Köy, 24163 Ada, 24 Parsel, Zemin asma kat 22 nolu bağımsız bölüm iş yeri nitelikli ...
Adresi : Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı Menekşe Apartmanı No:44/B Odunpazarı/ ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 53,00 m2
Arsa Payı : 53/2880
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat mesken sahasına isabet etmektedir. Ticaret bölgesidir
Kıymeti : 1.625.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:34
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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