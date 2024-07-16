T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KONUSU

2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12. maddeleri ile 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Esenler Belediyesi Sınırları İçerisinde ‘Kullanılmış Evsel Giysi/Tekstil Atıklarının Kaynağından Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Ayrıştırılması İçin 300 Adet Tekstil Atık Kumbarasının Yerlerinin Lisanslı Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Firmalarına Kiraya Verilmesi İşi ”nin gerçekleştirilmesidir.