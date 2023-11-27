T.C.

ERZURUM

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1213 Esas 09/11/2023 Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi istemi davası nedeniyle;Mahkememizin 2022/1213 Esas sayılı dosyasında Miras bırakan Erzurum ili, Yakutiye ilçesi, Kadana Mah. 48 ada 31 parsel sayılı taşınmaz maliki ölü olduğu bildirilen Tayyar Kızı Pekar'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanun 594.maddesi gereğince Miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Medeni kanun 501 maddesi gereğince Devlete geçeceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01939301