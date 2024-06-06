×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/31 SATIŞ

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/31 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 00:00

 

T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle/Köy, Ahurcuk Mevkii, 1374 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Bahçeli K ...
Adresi : Erzincan, Merkez, Taksim Mah.
Yüzölçümü : 418 m2
İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 9.01 m, İnşaat Derinliği 20.33 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam konut alanıdır. Zemin+2 kat olarak planlanmıştır. Tak:0,40 Kaks:120'dir inşaat ruhsat tarihi belirtilmemiştir.
Kıymeti : 4.601.563,45 TL
KDV Oranı : %10 ve %20 değişken oranlarda
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:17
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:17

04/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02044611

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02044611#İlangovtr