T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/31 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle/Köy, Ahurcuk Mevkii, 1374 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Bahçeli K ...

Adresi : Erzincan, Merkez, Taksim Mah.

Yüzölçümü : 418 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 9.01 m, İnşaat Derinliği 20.33 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam konut alanıdır. Zemin+2 kat olarak planlanmıştır. Tak:0,40 Kaks:120'dir inşaat ruhsat tarihi belirtilmemiştir.

Kıymeti : 4.601.563,45 TL

KDV Oranı : %10 ve %20 değişken oranlarda

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:17

04/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02044611