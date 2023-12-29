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T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:00

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T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2019/551 Esas
KARAR NO : 2020/220
Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/03/2020 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Hatice oğlu, 19/09/1971 doğumlu, Ağrı, Doğubayazıt, Ortaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı MECİT EKREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 16/11/2022tarihliek kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.12.2023

Meral KARAKELLE
Katip
120555
e-imzalıdır		 Meltem BÖLEK
Hakim
215084
e-imzalıdır

 

#ilangovtr Basın no ILN01959751

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#ILN01959751#İlangovtr