T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/551 Esas

KARAR NO : 2020/220

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/03/2020 tarihli ilamı ile 13/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mahmut ve Hatice oğlu, 19/09/1971 doğumlu, Ağrı, Doğubayazıt, Ortaköy mah/köy nüfusuna kayıtlı MECİT EKREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 16/11/2022tarihliek kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.12.2023

Meral KARAKELLE

Katip

120555

e-imzalıdır Meltem BÖLEK

Hakim

215084

e-imzalıdır

#ilangovtr Basın no ILN01959751