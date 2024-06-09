T.C.

ERZİN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/127 Esas

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya No: 2024/127 Dava konusu taşınmaz:Hatay İli,Erzin İlçesi,Kuyuluk Mah. 604 Ada,79 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup,Davacı,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Davalılar,Fadıma TEKİN,Hüseyin KIYMACI arasında(Bedel Tespiti Ve Tescil)talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma Tarihi:28/06/2024 günü saat 09:15

#ilangovtr Basın no ILN02046119