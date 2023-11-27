T.C.

ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/4 Esas

İLAN

Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2023/4 Davacı, İBRAHİM GÜLDEREN tarafından Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)talep edilen; Hatay İli Erzin İlçesi Yoncadüzü Mah. Eşşek Tepesi mevkiine ait 427 ve 428 Parsel Sayılı taşınmazlar ile çevrili tarla niteliğindeki taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma tarihi:13/02/2024 günü saat 09:10

#ilangovtr Basın no ILN01939844