T.C.

EREĞLİ(KONYA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/419 KARAR NO : 2023/628

İLAN METNİ

Basit Tehdit ve Hakaret suçundansanık Yaser ve Cemile oğlu 05/02/1996 Kuneytra D.lu Muhammed İBRAHİMhakkındaki kamu davasının mahkememizde yapılanaçık yargılama sonucunda, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle 5237 Sayılı TCK’nun 73/4 ve 5271 Sayılı CMK’nun 223/8 maddeleri uyarınca ayrı ayrı DÜŞMESİNE karar verilmiş olup, gıyabi karar tüm aramalara sanığa rağmen tebliğ edilememiş olduğundan,

Kararın7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince gazete ve internet haber sitesinde ilanen tebliğine, ilanen tebliğtarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisindemahkememize veya mahkememize gönderilmek üzerebulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecekbir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve bu dilekçenin hakime onaylattırılması suretiyleKonya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluaçık olmak üzere,aksi takdirde kararınkesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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