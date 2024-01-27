T.C. ERDEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/1022 Esas13/07/2023

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili Av. İbrahim Ekin mahkememize verdiği dava dilekçesinde; gaiplik kararı verilmesini talep ettikleri 30844119910 TC kimlik numaralı 01.02.1934 doğumlu tarihli Neziha Gönül'ün müvekkillerinin halası olduğunu, 1937-1939 yılları arasında 3-5 yaşlarında iken vefat ettiğini, Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/451 Esas sayılı dosyası ile Neziha Gönül'ün ölümünün tespiti için dava açtıklarını, ancak Neziha Gönül'ün mezarına ilişikn bilgilerini bilen herkesin vefat ettiğini, mezarının nere de olduğuna dair bilgilerin mevcut olmadığını, Neziha Gönül'ün ölümüne şahit olan sağ kimse kalmadığını, müvekkilinin mirasçılık belgsei almak üzere notere başvurduğunda gelen kayıtlarda müvekkilinin ölüne halasının ölüm tarihinin yazılmadığı ve nüfus aile tablosunun olaylar ve tarihleri yazılan bölümde ölüm tarihinin yazacağı yerde ölüm araştırması yazıldığının görüldüğünü, müvekkilinin yaşanan bu sorun sebebiyle mağdur olmakta ve mirasçılık belgesi alımı, intikal konusunda ciddi sorunlar yaşadığını, bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılan aramalara rağmen bulunamayan 30844119910 TC kimlik numarasına sahip Aziz ve Münevverden olma, 01.02.1934 Çakırca doğumlu, Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Alaettin Mahallesi, Cilt No:2, Hane No:77, Sıra No:1, BSN:4'de nüfusa kayıtlı NEZİHA GÖNÜL'ün gaipliğine karar verilmesi için mahkememize 2022/1022 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

Gaipliği istenen 1937-1939'lu yıllarda vefat ettiği belirtilen NEZİHA GÖNÜL isimli şahıs hakkında bilgisi, görgüsü, mezarının bulunduğu yeri bilen kişilerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren ALTI AY içerisinde Erdek Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları ilan olunur. 13.07.2023



GAİP: TC KİMLİK NO : 30844119910

ADI SOYADI : NEZİHA GÖNÜL

BABA ADI : AZİZ

ANA ADI : MÜNEVVER

DOĞUM TARİHİ : 01/02/1934

DOĞUM YERİ : ÇAKIRCA

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