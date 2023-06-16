T.C. ERBAASULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

Tokat ili Erbaa ilçesi Çatalan köyü, 33 cilt, 3 hane no, 48 sıra nüfusuna kayıtlı, Muris: BEYHAMİ ÇELİK - T.C. 32048306950, Sebahattin ve Hayriye oğlu, 20/09/1977 Erbaa doğumlu terekesinin Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 02/11/2020 tarih ve 2020/758 Esas, 2020/744 Karar sayılı ilamı ile RESMİ TASFİYESİNE karar verilmekle,

Yukarıda açık kimliği yazılı muristen alacaklı olanların ve masaya giren malla üzerinde istihkak iddiasında bulunanların İİK. 188-190; 212-228 uyarınca alacaklarını ve istihkak iddialarını bu ilandan itibaren bir ay içinde masaya yazdırmaları ve bunların dayanağı olan belgeleri veya onaylı örneklerini vermeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000,00 TL giderleri peşin vermek suret ile tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği, İİK.nun 166. Ve 218.maddesi,

Müflise borçlu bulunanların yine aynı süre içerisinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde İİK. 336. maddesi uyarınca cezalandırılacakları,

Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartı ile bunları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

Ayrıca bu ilanı takip eden 30 gün içerisinde alacaklılar, Erbaa Adliyesi 2. Kat 220 nolu Yazı İşleri Müdürlüğü odasında İİK. 221-225 maddesi uyarınca alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklı olanların (İİK 203-204 mad) ve murisin kefillerinin ve muris ile birlikte borcu tefekkül eden diğer kimselerin katılmaları ilan olunur.

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