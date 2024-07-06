T.C.

ERBAA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/329 Esas

İLAN METNİ

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Tokat İli Erbaa İlçesi Salkımören Köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Makbule'den olma, 15/03/1966 doğumlu HARUN DOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan yukarıda ismi geçen davalının duruşma günü olan 10/09/2024 tarihinde saat 09:30'da Mahkemeye şahsen veya vekili aracılığı ile veya herhangi bir mahkeme aracılığı ile dilekçesini bildirmesi aksi halde iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02044039