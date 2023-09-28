T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/959 Esas 26/09/2023

TEREKENİN KAPATILMASI İLANI

Ömer ve Hüsne oğlu, 01/07/1935 Erbaa doğumlu, 50500691512 T.C. Kimlik numaralı Memet YAĞCI hakkında Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/01/2021 tarih, 2020/959 esas ve 2021/28 karar sayılı kararı ile, İİK.nun 254. maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)

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