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T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 00:00

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T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2020/959 Esas 26/09/2023

TEREKENİN KAPATILMASI İLANI
Ömer ve Hüsne oğlu, 01/07/1935 Erbaa doğumlu, 50500691512 T.C. Kimlik numaralı Memet YAĞCI hakkında Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/01/2021 tarih, 2020/959 esas ve 2021/28 karar sayılı kararı ile, İİK.nun 254. maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur. (İİK.m. 166;181,182,254)

#ilangovtr Basın no ILN01898906

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#Basın No ILN01898906#İlangovtr