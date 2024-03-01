T.C.

ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO: 2022/32 Esas



Davacı Halim İNCE, Salih İNCE ve Tercan İNCE tarafından davalılar Hasan KUŞKONMAZ vd. aleyhine Edirne ili, Enez ilçesi, Karaincirli köyü, Köyiçi mevkii, 124 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıların davacılar tarafından meydana getirildiği iddiası ile Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti davası açıldığı ancak davalı Sezai KUŞÇU'ya (Üzeyir ve Zeyfa'dan olma 05/06/1966 doğumlu T.C.: 327***638) dava dilekçesi ve tensip zaptının tüm çabalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Yukarıda özetlenen davaya karşı tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi mahkememize sunabileceğiniz, bu süre içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, ilk itirazları yalnızca cevap dilekçesinde ileri sürebileceğiniz, savunmanıza delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemeniz, getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, dilekçenizi verdiğinizde gerekli delil avansını mahkeme veznesine yatırmanız, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunmalarınızı genişletemeyeceğiniz yahut değiştiremeyeceğiniz, duruşma günü olan 03/05/2024 günü saat 10.10'da duruşmada bizzat kendinizin yahut vekilinizin hazır bulunması, hazır bulunmadığınızda ve tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususlarının işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ ve ihtar edilmiş sayılacağı ilan olunur. 05/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01994186