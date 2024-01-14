T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 1403 Ada, 30 Parsel taşınmazın özelliklerine ilişkin bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Emirdağ / Afyonkarahisar

Yüzölçümü : 3.482 m2 Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 3 katlı konut alanı 140 m²lik kısmı yol alanında kalmakta

Kıymeti : 5.236.570,00 TL KDV Oranı : Taşınmazın değerinin %99,90'üzerinden %10, kalan kısmı üzerinden %20 oranında

Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 1447 Ada, 17 Parsel, taşınmazın özelliklerine ilişkin bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yeni Mahalle Emirdağ / AFYONKARAHİSAR

Yüzölçümü : 130,75 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu:Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı konut alanı

Kıymeti : 1.635.555,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:25Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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