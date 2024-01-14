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T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, 1403 Ada, 30 Parsel taşınmazın özelliklerine ilişkin bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Emirdağ / Afyonkarahisar
Yüzölçümü : 3.482 m2 Arsa Payı : tam
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 3 katlı konut alanı 140 m²lik kısmı yol alanında kalmakta
Kıymeti : 5.236.570,00 TL KDV Oranı : Taşınmazın değerinin %99,90'üzerinden %10, kalan kısmı üzerinden %20 oranında
Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 1447 Ada, 17 Parsel, taşınmazın özelliklerine ilişkin bilirkişi raporu, satış şartnamesi ve satış ilanına esatis.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilir
Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yeni Mahalle Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 130,75 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu:Var , İnşaat tarzı bitişik nizam 6 katlı konut alanı
Kıymeti : 1.635.555,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu Takyidatındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:25Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:25 Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 10:25
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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