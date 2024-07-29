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T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/40 SATIŞ

T.C. EMİRDAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/40 SATIŞ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 00:00

 

T.C.
EMİRDAĞ
(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞU
2023/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, Saman Gediği Mevkii, 273 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; tarla vasıflı taşınmazın üzerinde yapı ve müştemilat olmadığı görülmüştür. Toprak yapısı toprağı orta bünyeli, orta profilli, organik maddece orta, taşlı, kuru tarım arazisidir. Taşınmaza uzak noktalarda seyrek olarak derin kuyular bulunmakla birlikte taşınmaz ve komşu parsellerinde kuru tarım uygulanmaktadır. Taşınmaz topoğrafik olarak hafif dalgalı eğimli (%2-6) bir yapıya sahiptir. Yaklaşık %20 lik kısmı sürülü vaziyette diğer kısımlarında herhangi bir tarımsal faaliyet olmadığı gözlemlemiştir. Taşınmaz kuş uçuşu olarak Afyonkarahisar-Ankara anayoluna 8 km, Çiftlik Köyü merkezine 4 km ve Emirdağ İlçe Merkezine 28.23 km mesafede bulunmaktadır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Çiftlik Köyü

Yüzölçümü : 140.500 m2 İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar planı bulunmamaktadır

Kıymeti : 3.091.000,00 TL, KDV Oranı : %10, Kaydındaki Şerhler: Diğer : takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:30
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2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 30/12/2024 - 13:30
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02068763

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#Basın No ILN02068763#İlangovtr