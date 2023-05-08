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T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ELMALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/191 Esas 25/04/2023

KAMULAŞTIRMA İLANI
Tapuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan, Antalya ili, Elmalı ilçesiYalnızdam Mahallesi 1076 parselsayılı,2.460,44 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesiYalnızdam Mahallesi 1169 parselsayılı,534,16 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesiYalnızdam Mahallesi 1235 parselsayılı,169,42 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesiYalnızdam Mahallesi 1237 parselsayılı,171,01 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesiYalnızdam Mahallesi 1245 parselsayılı,4.480,04 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesiGökpınar Mahallesi 894 parselsayılı,432,59 m² lik, Antalya ili, Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi 130 ada 63 parselsayılı,7.906,15 m² lik, alan için davalı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alanların bedelinin tesbiti ve idare adına tesciline karar verilmesi, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/191 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825291

 

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#Basın No ILN01825291#İlangovtr