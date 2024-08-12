T.C.

ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/10 Tereke

Mevlüt ve Naile oğlu08/01/1962 doğumlu, Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Edige mah/köy, 9 Cilt, 7 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı, ********546T.C. Kimlik numaralı 29/10/2019tarihinde vefat eden muris Murat İŞCAN' ın terekesine ilişkin resen tasfiye işlemlerine başlanıldığı, ve Tereke Tasfiye Memuru olarak ******** 062 T.C. Kimlik Nolu Nevzat TOKAT' ın atandığı, Kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil olmak üzere, alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Elmadağ Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallara da sorumlu tutulamayacağı ve T.M.K. nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

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