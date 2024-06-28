T.C.

ELEŞKİRT

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/2 Esas

DAVACI : TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ

DAVALI : SS ELEŞKİRT KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

DAVA KONUSU : Kıymet Takdirine İtiraz

Mahkememizin 2022/2 Esas sayılı dosyasında kıymet takdirine itiraz davası açıldığı, davanın tensip zaptı ile keşif ara kararı verildiği, 27/01/2023 tarihinde keşfe çıkıldığı ve bilirkişi raporunun tanzim edildiği, davalı adına bilirkişi raporu ve diğer evrakların tebliği için çıkarılan tebligatların iade olduğu, yapılan adres araştırmasında davalıya ait adres tespit edilemediği, bu nedenle raporun sonuç kısmının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Bilirkişi raporunda dava konusu Mollasüleyman Köyü 101 Ada 4 Parsel için 2.482.166,93 TL; Mollasüleyman Köyü 101 Ada 5 Parsel için 14.666.143,84 TL olmak üzere toplam17.148.310,77 TL olarak hesaplandığı,

İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta içerisinde rapora karşı beyanda bulunulabileceği, süresinde beyan dilekçesi sunulmadığında itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağının hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02053091