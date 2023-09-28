×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/305

T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/305
KARAR NO : 2022/359
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının 18/08/2020 tarih 2020/2572 soruşturma 2020/927 Esas 20220/790 iddianame ile sanık Rıza KOCA hakkında Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;
Sanık Rıza KOCA mahkememizce yapılan yargılama sonrası verilen 25/11/2022 tarihli, 2020/305 esas, 2022/659 karar sayılı kararı ile Silahla Tehdit suçu yönünden Mahkumiyet karar verildiği görülmüştür.
Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Bayram ve Tülay oğlu,14/05/1992 Elbistan doğumlu Rıza KOCA'ya ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01898179

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01898179#İlangovtr