T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/305

KARAR NO : 2022/359

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının 18/08/2020 tarih 2020/2572 soruşturma 2020/927 Esas 20220/790 iddianame ile sanık Rıza KOCA hakkında Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Sanık Rıza KOCA mahkememizce yapılan yargılama sonrası verilen 25/11/2022 tarihli, 2020/305 esas, 2022/659 karar sayılı kararı ile Silahla Tehdit suçu yönünden Mahkumiyet karar verildiği görülmüştür.

Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Bayram ve Tülay oğlu,14/05/1992 Elbistan doğumlu Rıza KOCA'ya ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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