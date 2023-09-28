T.C.ELBİSTAN2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/324

KARAR NO : 2023/179

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının 20/04/2022 Tarih 2021/5933 soruşturma 2022/894 Esas 2022/718 sayılı iddianamesi ile sanık Muhanned ALLUSİ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda;

Sanık Muhanned ALLUSİ mahkememizce yapılan yargılama sonrası verilen30/05/2023 tarihli, 2022/324 esas, 2023/179 karar sayılı kararı ileKullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçu yönünden ise Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.

Yukarıda yazılı bulunan kararın adresi tespit edilemeyen Menduh ve Curiye oğlu, 05/04/1999 Halep doğumlu Muhannen ALLUSİ'ye ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ yapılmış sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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