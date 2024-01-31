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T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

 İli

İlçesiKöyüAda/ParselKamulaştırılan AlanMalikin T.C.No Adı Soyadı
K.Maraş      Elbistan      Karahüyük      3403-75      Tamamı       57964269592 ADNAN ŞAHİN
57946270134 BAHAR ŞAHİN
58012267966 ELİF ŞAHİN
57952269948 MÜRÜVVET ŞAHAN
58030267382 RAGUP ŞAHİN
57943270298 SERDAR ŞAHİN
57955269884 TUNCAY ŞAHİN

#ilangovtr Basın no ILN01974080

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