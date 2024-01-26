T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/203 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.



Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ



İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2619-32 Tamamı 64750043830 Ali Yılmaz 57931270644 Ayfer Şahin 21863393016 Ayşe Doğan 64717044924 Cuma Yılmaz 18707578722 Elif Yıldırım 64399055584 Fikriye Pıçak 36889972114 Hatice Bozkurt 64738044286 Kerim Yılmaz 64753043776 Mevlüt Memet Yılmaz 64711045132 Murat Yılmaz 64735044340 Recep Yılmaz 64747043904 Şaban Yılmaz 36307986822 Şükriye Gül

#ilangovtr Basın no ILN01973877



