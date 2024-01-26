×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 00:00

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İliİlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.MaraşElbistan Balıkçıl 2616-12 Tamamı64954037086 AHMET TAŞ
64891039112 ALPER TAŞ
64906038680 ARSLAN TAŞ
64903038744 AYHAN TAŞ
64537050976 CUMA PIÇAK
64966036640 CUMA TAŞ
64912038452 ELİF TAŞ
64915038398 ELMAS TAŞ
64900038808 ERAY TAŞ
64885039340 FATİH TAŞ
64888039286 GÖKHAN TAŞ
64897038904 HASAN TAŞ
64894039058 İLKER TAŞ
64957036932 LATİF TAŞ
64831041120 MEHMET TAŞ
64963036704 ŞABAN TAŞ


#ilangovtr Basın no ILN01973872



Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01973872#İlangovtr