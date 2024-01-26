T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/133 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.



Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ



İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2616-12 Tamamı 64954037086 AHMET TAŞ 64891039112 ALPER TAŞ 64906038680 ARSLAN TAŞ 64903038744 AYHAN TAŞ 64537050976 CUMA PIÇAK 64966036640 CUMA TAŞ 64912038452 ELİF TAŞ 64915038398 ELMAS TAŞ 64900038808 ERAY TAŞ 64885039340 FATİH TAŞ 64888039286 GÖKHAN TAŞ 64897038904 HASAN TAŞ 64894039058 İLKER TAŞ 64957036932 LATİF TAŞ 64831041120 MEHMET TAŞ 64963036704 ŞABAN TAŞ



#ilangovtr Basın no ILN01973872





