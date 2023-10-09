T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/60 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi,1257, 1258 ve 1260 parsel sayılı 19.734,10 m² parsel sayılı tescil harici bırakılan taşınmazın Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi Ceyhan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Hulusi ve Fatik oğlu, 03/02/1936 doğumlu42127797098 T.C Kimlik numaralı Güner Söğütlü adına ekte gönderilen keşif sonucu elde edilen fen bilirkişisi raporu ve krokisi doğrultusunda tescili talep edildiğinden, bu yerlerde herhangi bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 5. maddesi uyarıncaİLAN OLUNUR.

Davacı

1- Güner Söğütlü; Mustafa Hulusi ve Fatik oğlu, 03/02/1936 doğumlu 42127797098 T.C Kimlik numaralı

Davalılar;

1-Elbistan Mal Müdürlüğü

2-Elbistan Belediye Başkanlığı

3-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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