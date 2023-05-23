T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADINA ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı

K.Maraş Elbistan Akbayır 165/1 Tamamı 28862239314 Fatma Demirel

#ilangovtr Basın no ILN01831410