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T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 00:00

 

T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1181 Esas
Konu : Ahmet Çetin

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET ÇETİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 65383022346
ADI SOYADI : AHMET ÇETİN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1979
DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
İKAMETGAH ADRESİ :

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