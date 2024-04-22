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T.C. ELBİSTAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/1181 Esas
Konu : Ahmet Çetin
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen AHMET ÇETİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 65383022346
ADI SOYADI : AHMET ÇETİN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1979
DOĞUM YERİ : ELBİSTAN
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02020262