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T.C. ELBİSTAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/340 Esas
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Bakış-Hüyücek Mahallesi 247 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan alana ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.
DAVACI : ERCAN AYÇIK- 62320124606
DAVALILAR : 1- ELBİSTAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ Mal Müdürlüğü- Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ
2- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
3- ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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