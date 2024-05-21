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T.C. ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ELBİSTAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 00:00

 

T.C. ELBİSTAN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/340 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Bakış-Hüyücek Mahallesi 247 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan alana ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.

DAVACI : ERCAN AYÇIK- 62320124606

DAVALILAR : 1- ELBİSTAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ Mal Müdürlüğü- Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ
                        2- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ
                        3- ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın no ILN02035551

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#Basın No ILN02035551#İlangovtr