T.C. ELBİSTAN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/340 Esas



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Dava konusu Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi Bakış-Hüyücek Mahallesi 247 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılan alana ilişkin Mahkememizde Türk Medeni Kanununun 713/1 maddesi gereği tescil davası açılmış olup, bu taşınmazlarda hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri Türk Medeni Kanunun 713/4 ve 713/5 maddeleri uyarınca ilan olunur.



DAVACI : ERCAN AYÇIK- 62320124606



DAVALILAR : 1- ELBİSTAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ Mal Müdürlüğü- Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

3- ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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