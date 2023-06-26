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T.C. ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN İ L A N

T.C. ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN İ L A N
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 00:00

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   TAŞINMAZ MAL SATIŞI:

1-İdarenin;
          a)- Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ
          b)- Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796
2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.
3- İhale, 2886 sayılı DİK.’ in 45. maddesi gereğince“Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
4- İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 18.07.2023 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır.
5- İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir.
6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
                    a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,
                    b) Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,
                    c) Noter tasdikli imza sirküsünü,
                    d) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,
                    e) Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik                   posta adresini,
                    f) Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi
                    g) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter                tasdikli          imza sirkülerini,
                    h) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza                            sirkülerini,
                    i) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,
                    j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter               tasdikli          Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale                                    Komisyonuna teslim etmeleri          gerekmektedir.
    7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul             edilmeyecektir.
    8- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.
    9- İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
   10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmarKentsel ve           İyileştirme     Müdürlüğünde görülebilir.

SIRA NOBLOKBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBULUNDUĞU KAT ALAN (m²)MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)DOSYA BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1E3Zemin Kat14511.214.000,00672.8400,001.000,0018.07.202310:00
2E4Zemin Kat15011.754.000,00705.240,001.000,0018.07.202310:15
3E5Zemin Kat28617.500.000,001.050.000,001.000,0018.07.202310:30
4E19Zemin Kat33418.150.000,001.089.000,001.000,0018.07.202310:45

İlan olunur.
 

#ilangovtr Basın no ILN01850828

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#ILN01850828#İlangovtr